Юрий Сапронов поддержал Элину Свитолину после поражения от россиянки.

Харьковский бизнесмен, меценат и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов вступился за пятую ракетку мира после ее поражения в матче против россиянки Светланы Кузнецовой в Дубае.

Сапронов обратился к критикам Свитолиной на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПроиграла россиянке: Свитолина умудрилась упустить преимущество в матче-триллере в Дубае"Да, она проиграла матч россиянке Свете Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае, кстати очень хорошему игроку, трудяге, бывшей второй ракетке мира, опытной. И человек Светлана, кстати, очень хороший. И понеслось г*вно на вентилятор вторые сутки. Сплошные Ыксперты, бл*ть.

Тупые, черноротые, них*я не отличающие бекхенд от дропшота, или драйв-воллей от форхенда, но с "умными" прыщавыми рожами проливая кофе из растворимой банки на клавиатуру, брызжат слюной о патриотизме, расставании с бойфрендом, тиктоке, инстаграме, шоу типа Монатика и учат-учат-учат? Как подавать, куда бить, и как бегать", - написал Сапронов.

"Сорри, ругаюсь. Очень сорри. Каюсь. Но. Пошли вы не просто нах*й, а нах*й на север, направление даю, иначе не поймете", - добавил он.

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Автор: Антон Дударь