Руслан Пономарев назвал 5 марта "особенным днем".

Украинский гроссмейстер, экс-чемпион мира Руслан Пономарев в сети отметил два события, которые произошли 5 марта.

В Twitter Пономарев поздравил с днем смерти бывшего генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, руководившего страной с 1924 по 1953 годы, а также с днем рождения украинского гроссмейстера Владимира Тукмакова, который в 2010 году признавался тренером года.

"Это особенный день: счастливого дня смерти Сталина! И с днем рождения, Владимир Борисович Тукмаков", - написал Пономарев.

Напомним, Руслан Пономарев был чемпионом мира в 2002-2003 годах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь