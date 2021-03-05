Руслан Пономарев / фото УНИАН, Евгений Кравс
Украинский гроссмейстер, экс-чемпион мира Руслан Пономарев в сети отметил два события, которые произошли 5 марта.
В Twitter Пономарев поздравил с днем смерти бывшего генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, руководившего страной с 1924 по 1953 годы, а также с днем рождения украинского гроссмейстера Владимира Тукмакова, который в 2010 году признавался тренером года.
"Это особенный день: счастливого дня смерти Сталина! И с днем рождения, Владимир Борисович Тукмаков", - написал Пономарев.
twitter.com/Ponomariov
Напомним, Руслан Пономарев был чемпионом мира в 2002-2003 годах.
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