Ромен Грожан самостоятельно смог покинуть загоревшийся болид.

Пилот команды "Хаас" Ромен Грожан попал в жуткую аварию во время Гран-при Бахрейна Формулы-1.

Читайте такжеФормула-1: Хэмилтон досрочно стал семикратным чемпионом мира и повторил рекорд Шумахера

Гонку пришлось остановить уже на первом круге.

Грожан пытался объехать соперников, не снижая скорости, но врезался в болид россиянина Даниила Квята. В итоге француз на скорости около 275 километров в час вылетел в отбойник.

Из-за удара автомобиль Грожана буквально разорвало на две части, а также он загорелся. К счастью, француз успел покинуть болид. Его доставили в медицинский центр.

"Хаас" в Twitter сообщили о состоянии Грожана:

"У Ромена есть небольшие ожоги на руках и лодыжках. В остальном он в порядке. Сейчас он находится под присмотром врачей".

Фото - REUTERS.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь