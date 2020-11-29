Пилот команды "Хаас" Ромен Грожан попал в жуткую аварию во время Гран-при Бахрейна Формулы-1.
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Гонку пришлось остановить уже на первом круге.
Грожан пытался объехать соперников, не снижая скорости, но врезался в болид россиянина Даниила Квята. В итоге француз на скорости около 275 километров в час вылетел в отбойник.
Из-за удара автомобиль Грожана буквально разорвало на две части, а также он загорелся. К счастью, француз успел покинуть болид. Его доставили в медицинский центр.
"Хаас" в Twitter сообщили о состоянии Грожана:
"У Ромена есть небольшие ожоги на руках и лодыжках. В остальном он в порядке. Сейчас он находится под присмотром врачей".
Фото - REUTERS.
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