Михаил Романчук снова опередил итальянцев.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль чемпионата Европы, став победителем заплыва на дистанции 800 метров вольным стилем.

24-летний украинец обогнал итальянцев Грегорио Пальтриньери и Габриэле Деттена, которые тоже попали на пьедестал почета соответственно вторым и третьим.

Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия)

Мужчины. 800 м в / с

1. Михаил Романчук (Украина) - 7.42,61

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) - 7.43,62

3. Габриэле Деттен (Италия) - 7.46,10

8. Сергей Фролов (Украина) - 7.56,12

Напомним, что на дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук также стал первым.

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Автор: Артем Будрин