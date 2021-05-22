Михаил Романчук / фото REUTERS
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль чемпионата Европы, став победителем заплыва на дистанции 800 метров вольным стилем.
24-летний украинец обогнал итальянцев Грегорио Пальтриньери и Габриэле Деттена, которые тоже попали на пьедестал почета соответственно вторым и третьим.
Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия)
Мужчины. 800 м в / с
1. Михаил Романчук (Украина) - 7.42,61
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) - 7.43,62
3. Габриэле Деттен (Италия) - 7.46,10
8. Сергей Фролов (Украина) - 7.56,12
Напомним, что на дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук также стал первым.
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