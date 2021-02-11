Забавный эпизод произошел во время матча второго круга Australian Open между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Майклом Ммо.
Читайте такжеСвитолина трогательно поддержала своего бойфренда после матча в Австралии (видео)Во втором сете Надаль подавал на победу в партии, когда одна из зрительниц начала кричать и мешать ему выполнять подачу.
Судья попросил женщину успокоиться, но в ответ на это она решила показать средний палец Надалю.
Легендарный испанец отреагировал на это с юмором. Он удивился и рассмеялся, затем показал пальцем на себя и задал вопрос: "Это мне?".
A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021
На этом болельщица не успокоилась, она продолжила кричать, а также размахивала руками. В итоге ее вывели с трибун. Надаль продолжал смеяться с происходящего.
Nadal laughing it off as the lady gets ejected. pic.twitter.com/qlRzRm14Vq— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021
Надаль в итоге выиграл в этом матче со счетом 6:1, 6:4, 6:2.
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