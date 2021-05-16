В центральном поединке UFC 262 Чарльз Оливейра одолел Майкла Чендлера и стал чемпионом мира в легком весе.
В первом раунде 35-летний американец едва не сокрушил Оливейру, когда зажал его у сетки и длительное время активно наносил удары. Однако 31-летний бразилец чудом устоял, восстановил силы и во втором раунде пошел атаковать истощенного Чендлера.
В дебюте второго раунда Оливейра смог положить Чендлера на канвас мощным ударом с левой. Майкл начал пятится к сетке, а бразильский боец бросился его добивать. Рефери досрочно остановил бой, и зафиксировал нокаут Оливейры.
May 16, 2021
Обзор противостояния.
Чтобы получить право сражаться в таком чемпионском поединке, Оливейра одолел Тони Фергюсона, а Чендлер убрал со своего пути Дэна Хукера. Еще в одной интересной встрече этого вечера Бенеил Дариуш победил Фергюсона.
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