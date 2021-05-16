Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер поспорили за пояс, который оставил вакантным после себя Хабиб Нурмагомедов.

В центральном поединке UFC 262 Чарльз Оливейра одолел Майкла Чендлера и стал чемпионом мира в легком весе.

В первом раунде 35-летний американец едва не сокрушил Оливейру, когда зажал его у сетки и длительное время активно наносил удары. Однако 31-летний бразилец чудом устоял, восстановил силы и во втором раунде пошел атаковать истощенного Чендлера.

В дебюте второго раунда Оливейра смог положить Чендлера на канвас мощным ударом с левой. Майкл начал пятится к сетке, а бразильский боец бросился его добивать. Рефери досрочно остановил бой, и зафиксировал нокаут Оливейры.

Обзор противостояния.

Чтобы получить право сражаться в таком чемпионском поединке, Оливейра одолел Тони Фергюсона, а Чендлер убрал со своего пути Дэна Хукера. Еще в одной интересной встрече этого вечера Бенеил Дариуш победил Фергюсона.

Читайте такжеЯркая реакция комментатора на нокаут в женском бою UFC стала хитом в сети (видео)

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин