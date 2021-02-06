До старта зимних Олимпийских игр остается один год.

Организаторы зимней Олимпиады-2022 в Пекине показали, как будет выглядеть олимпийский факел.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Факел получил имя "Летающий". Он выполнен в красно-серебистых цветах, изготовлен из углеродного волокна и напоминает две ленты, поднимающиеся по спирали снизу вверх. Серебристый и красный цвета по замыслу организаторов символизируют встречу льда и пламени.

На факеле есть эмблема Beijing 2022 ("Пекин 2022") и олимпийские кольца.

Олимпиада-2022: что нужно знать

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.

Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

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Автор: Антон Дударь