Дизайн олимпийского факела / фото IOC
Организаторы зимней Олимпиады-2022 в Пекине показали, как будет выглядеть олимпийский факел.
Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.
Факел получил имя "Летающий". Он выполнен в красно-серебистых цветах, изготовлен из углеродного волокна и напоминает две ленты, поднимающиеся по спирали снизу вверх. Серебристый и красный цвета по замыслу организаторов символизируют встречу льда и пламени.
На факеле есть эмблема Beijing 2022 ("Пекин 2022") и олимпийские кольца.
Факелы Олимпийских и Паралимпийских игр / twitter.com/beijing2022
Олимпиада-2022: что нужно знать
- Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.
- Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
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