"Ушла жена и познакомился с коллекторами": украинский баскетболист признался, что стал жертвой азартных игр

Михаил Горобченко слишком увлекся ставками на спорт.

Украинский баскетболист Михаил Горобченко поделился историей о том, как начал играть в букмекерской конторе и в итоге оказался в сложной жизненной ситуации.

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Спортсмен опубликовал признание на своей странице в Facebook.

"Все было достаточно неплохо до декабря прошлого года, пока я не зарегистрировался в одной из букмекерских контор. Поначалу ставил небольшие деньги и играл чисто ради развлечения, но потом азарт незаметно захватил, и суммы становились все больше и больше. Уже приходилось слышать о себе, что я "играл на контору", но я никогда, ни разу не ставил деньги на матчи Суперлиги и, тем более, на матчи своего "Химика".

Прошло совсем немного времени, и я понял, что проиграл все свои деньги. Тут бы остановиться, но азарт меня уже захлестнул, и я начал под разными предлогами массово одалживать деньги у других людей - и друзей, и тех, с кем был едва знаком. Поскольку я гораздо чаще проигрывал, чем выигрывал, долг накопился приличный, и мне уже пришлось перезанимать у одних людей, чтобы выплатить прежний долг другим. Самое ужасное - я постоянно врал и продолжал играть на ставках. Сейчас очень много людей на меня держат зло из-за этого, я помню об этом и понимаю их. Надеюсь как можно быстрее с ними рассчитаться", - пишет Горобченко.

Позже баскетболиста отчислили из "Химика", так как он продолжал ставить деньги, пытаясь отыграться:

"Дальше только хуже. Ситуация с долгами привела к ссоре с родителями, от меня ушла моя жена Даша. А я тем временем, начал перезанимать деньги у компаний, которые занимаются микрозаймами. В общем, совсем скоро я познакомился и с коллекторами, и просто людьми, которые бомбят мой телефон разными угрозами. Эти угрозы поступают ко мне до сих пор, и я пока не знаю, что с ними делать.

Несмотря на всю эту историю, меня взяли в "Нико-Баскет", где я играл раньше. Валентин Борисович Берестнев пошел мне навстречу и дал второй шанс на карьеру в баскетболе, но тут случился коронавирус, и я на неизвестный период времени де-факто остался без работы и без постоянного заработка. С массой долгов и постоянными сообщениями с угрозами. В апреле я наконец перестал играть - с тех пор на сайт конторы не заходил ни разу.

Хочу извиниться перед всеми, кого я в последние месяцы разочаровал. Я помню о всех своих долгах - дайте мне несколько месяцев, я рассчитаюсь с каждым! Особенно прошу прощения у своих родителей. Я знаю, как сильно их подвел, знаю, как они переживают за меня каждый день. Я им врал, не рассказывая всю правду до конца и продолжал играть на ставках.

Это мое чистосердечное признание. Я решился на такой шаг, потому что устал от слухов и вранья. Своего же вранья. Хочу закончить с этим раз и навсегда и призвать других ребят не повторять моих ошибок. Иногда простая забава может завести вас очень далеко и совсем не туда".

Горобченко в прошлом выступал за "Киев-Баскет" и южненский "Химик". С киевлянами он стал серебряным призером Суперлиги. Также баскетболист был капитаном молодежной сборной Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный украинский баскетболист рассказал о переходе в НБА.

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