"После второго контракта купил дом": легендарный украинский баскетболист рассказал о переходе в НБА (видео)

Станислав Медведенко дважды выигрывал сильнейшую лигу мира.

Легенда украинского баскетбола Станислав Медведенко рассказал, как переходил в НБА, а также имел возможность закрутить роман с американской актрисой.

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Бывший баскетболист дал интервью YouTube-каналу "Do Best!".

"У меня в БК "Киев" была шикарная зона комфорта. В 20 лет, у меня хороший заработок, есть машина, я постоянно играю, руководство и тренер относятся лояльно. У меня было три предложения, я думал остаться еще на сезон, набраться опыта, а потом можно уходить. Но "Лейкерс" просто положили передо мной контракт и сказали, что надо ехать, отказываться от такого нельзя. Когда тренер Волков узнал, что я сомневаюсь, то сказал, что я сошел с ума.

Сумма трансфера составила 250 тысяч долларов - в то время это были большие деньги даже по меркам футбола. Зарплата - в шесть раз выше, чем в Киеве. После второго контракта купил себе дом", - признался Медведенко.

Также 41-летний экс-баскетболист вспомнил, как мог закрутить роман с американской актрисой Кармен Электрой:

"Я с ней снимался в одном фильме, комедии. Была такая сценка, где она снималась в ванной обнаженной. Я так, заглянул. Для раскрутки этого фильма была такая легенда, что я с Кармен Электрой, типа, закрутил отношения на съемочной площадке. Это была одна из затравок.

Кармен была согласна, а почему я отказался - не знаю, честно говоря. Может, побоялся скандального оттенка. Наверное, это меня остановило. Сейчас бы не остановило".

Медведенко выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 2000-го по 2006-й год - с командой он стал двукратным чемпионом НБА. Также сезон-2006/07 он провел в "Атланте Хоукс", а затем завершил карьеру.

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