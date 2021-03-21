Йоханнес Бе / фото REUTERS
Десятый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде в мужском разряде завершился масс-стартом.
Победу в гонке одержал француз Симон Дестьйо. Серебро получил россиянин Эдуард Латипов. Третьим финишировал Йоханнес Бё, но учитывая, что его прямые конкуренты за Большой хрустальный глобус выступили еще хуже - то ликовал по итогам общего зачета именно 27-летний феномен биатлона.
От Украины выступал лишь Дмитрий Пидручный, завершивший гонку на 27-й позиции.
Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужского масс-старта
1. Симон Дестье (0+1+1+0) 35:43,7
2. Эдуард Латипов (0+0+2+0) +8,9
3. Йоханнес Бё (1+1+0+1) +17,5
27. Дмитрий Пидручный (1+1+1+1) +2:36,7
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Кубок мира по биатлону: десятый этап
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