Норвежец третий год подряд стал триумфатором.

Десятый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде в мужском разряде завершился масс-стартом.

Победу в гонке одержал француз Симон Дестьйо. Серебро получил россиянин Эдуард Латипов. Третьим финишировал Йоханнес Бё, но учитывая, что его прямые конкуренты за Большой хрустальный глобус выступили еще хуже - то ликовал по итогам общего зачета именно 27-летний феномен биатлона.

От Украины выступал лишь Дмитрий Пидручный, завершивший гонку на 27-й позиции.

Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужского масс-старта

1. Симон Дестье (0+1+1+0) 35:43,7

2. Эдуард Латипов (0+0+2+0) +8,9

3. Йоханнес Бё (1+1+0+1) +17,5

27. Дмитрий Пидручный (1+1+1+1) +2:36,7

Кубок мира по биатлону: десятый этап

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Автор: Будрин Артем