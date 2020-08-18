Кубок Европы ФИБА: украинские клубы встретятся друг с другом на групповом этапе
15:40, 18 августа 2020Другое
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"Киев-Баскет" и "Прометей" узнали своих соперников.
Лого Кубка Европы ФИБА / fiba.basketball
Украинские клубы "Киев-Баскет" и "Прометей" сыграют друг против друга на групповом этапе Кубка Европы ФИБА.
Жеребьевка группового раунда турнира состоялась сегодня, 18 августа, в Мюнхене, сообщает fiba.baketball.
Представители Украины попали в группу В, где также сыграют с болгарским "Рилски" и победителем противостояния болгарского "Балкана" и белорусского "Цмоки-Минск".
В Кубке Европы ФИБА также может принять участие чемпион Украины "Днепр", если ему не удастся преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.
Групповой этап турнира стартует 15 октября.
Результаты жеребьевки
facebook.com/FIBAEuropeCup
Ранее также сообщалось о том, что в элите чемпионата Украины по баскетболу появился новый участник.
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