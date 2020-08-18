цей матеріал доступний українською

Кубок Европы ФИБА: украинские клубы встретятся друг с другом на групповом этапе

15:40, 18 августа 2020
Другое
72 0
Лого Кубка Европы ФИБА / fiba.basketball

Жеребьевка группового раунда турнира состоялась сегодня, 18 августа, в Мюнхене, сообщает fiba.baketball.

Представители Украины попали в группу В, где также сыграют с болгарским "Рилски" и победителем противостояния болгарского "Балкана" и белорусского "Цмоки-Минск".

В Кубке Европы ФИБА также может принять участие чемпион Украины "Днепр", если ему не удастся преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Групповой этап турнира стартует 15 октября.

Результаты жеребьевки

facebook.com/FIBAEuropeCup

Ранее также сообщалось о том, что в элите чемпионата Украины по баскетболу появился новый участник.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter