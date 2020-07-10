В элите чемпионата Украины по баскетболу появился новый участник

К турниру присоединился БК "Тернополь".

Со следующего сезона баскетбольной Суперлиги Украины в турнире будет выступать клуб "Тернополь".

Читайте такжеТяжесть величия: легендарный баскетболист снес кольцо мощным броском (видео)

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Суперлига расширена до десяти команд - это рекордное количество за последние четыре года.

"Тернополь" в прошлом сезоне выступал в Высшей лиге. Клуб смог предоставить финансовые гарантии для участия в элитном дивизионе.

Помимо "Тернополя" в сезоне-2020/31 выступят "Днепр", "Киев-Баскет", "Прометей", "Химик", "Одесса", "Черкасские Мавпы", "Николаев", "Запорожье" и "Харьковские Соколы".

Напомним, прошлый сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан "Днепр". Когда начнется новый розыгрыш турнира - пока не уточняется.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист из НБА заразился коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram