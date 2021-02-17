Вскоре болельщики смогут вернуться на спортивные трибуны.

Кабинет министров в рамках введения четырех уровней епидбезопасности разрешил проводить спортивные мероприя с участием болельщиков.

Читайте такжеЕдинственный болельщик: енот пробрался на теннисный матч в Нью-Йорке (видео)Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Среди прочего, как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, страна переходит к желтой карантинной зоне, что позволит спортивным болельщикам вживую поддерживать свои команды.

В соответствии с постановлением Кабмина в Украине будет разрешено проведение официальных спортивных мероприятий, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов со зрителями с заполняемостью арен не более чем 50% мест.

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Автор: Леся Лещенко