Легенду баскетбола Брайанта посмертно наградили престижной телевизионной премией

Коби Брайант стал лауреатом знаменитой премии "Эмми".

Легендарный американский экс-баскетболист Коби Брайант посмертно удостоен престижной телевизионной премии "Эмми".

Об этом сообщил официальный сайт Американской телевизионной академии.

"Телевизионная академия с удовольствием сообщает, что легенда баскетбола и филантроп Коби Брайант стал лауреатом награды "Эмми", - говорится в заявлении.

Читайте такжеБилли Айлиш и хит The Beatles: на церемонии Оскар-2020 почтили память легенды НБА Брайанта (видео)

Брайант стал лауреатом премии за вклад в развитие Лос-Анджелеса - в частности, за благотворительную деятельность, социальную активность и вдохновение для людей, "которое простирается за пределы баскетбольной площадки".

Отмечается, что Брайант более 20 лет был легендой телеэкранов Калифорнии во время своей карьеры, а затем продолжил "вдохновлять всех своей страстью, целями и доброй волей".

Официальная церемония присуждения награды состоится 18 июля.

Напомним, Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, которые находились на борту воздушного судна.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Брайант был посмертно введен в Зал славы баскетбола.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram