Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола

Экс-баскетболист НБА погиб в конце января.

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кроме того, туда решено включить еще двух экс-игроков НБА - Кевина Гарнетта и Тима Данкана, баскетболистку женской НБА Тамику Кэтчингс и четырех тренеров - Барбару Стивенс, Руди Томьянович, Ким Малки и Эдди Саттона.

Напомним, Брайант разбился в авиакатастрофе 26 января. Вместе с ним погибла его дочь - 13-летняя Джанна, а также еще семь человек, которые находились на борту вертолета.

Коби Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и установил целый ряд рекордов. За карьеру в лиге Коби набрал 33 643 очка. Кроме того, он дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе сборной США.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля состоялась церемония прощания с Брайантом.