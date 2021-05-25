Украинка Камила Конотоп выиграла юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте.
Конотоп стала лучшей в весовой категории до 55 кг.
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При этом она установила мировой рекорд среди юниорок в сумме двоеборья - 212 кг.
В рывке украинка стала лучшей с результатом 96 кг, а в толчке победила с результатом 116 кг.
В борьбе за золото Конотоп опередила Нину Стеркс из Бельгии (198 кг) и Андреа Котруту из Румынии (188).
Отметим, что для Украины - это первое золото на юниорских ЧМ по тяжелой атлетике с 2016 года.
Напомним, что в апреле Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы среди взрослых на соревнованиях в Москве.
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