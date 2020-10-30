Чемпион UFC прокомментировал заявление президента Франции, а украинский боксер поддержал мнение дагестанского бойца.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал оскорбительный пост в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после убийства учителя.

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Запись появилась на официальной странице бойца в Instagram.

Нурмагомедов разместил фото Макрона со следом подошвы на лице. Также россиянин отреагировал на слова французского президента, который назвал "исламским террористическим актом" убийство учителя Самуэя Пати. Последний показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.

Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей.

Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - написал Нурмагомедов.

Стоит отметить, что под этой записью свой "лайк" поставил украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик.

Убийство учителя во Франции: главное

Убийство учителя произошло 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Мужчина перерезал жертве горло ножом.

Источник в полиции сообщил, что свидетели слышали, как нападающий выкрикивал "Аллах Акбар".

Также стало известно, что убийство школьного учителя под Парижем совершил 18-летний выходец из России.

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Автор: Данил Слесь