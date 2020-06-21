Контактировал со многими теннисистами: экс-третья ракетка мира заразился коронавирусом

Болгарин Григор Димитров заявил, что у него диагностировали коронавирус.

Экс-третья ракетка мира, болгарин Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом Димитров сообщил в Instagram.

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"Хочу сообщить всем, что у меня диагностировали коронавирус. Хочу предупредить, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, прошли тестирование и приняли все необходимые меры. Мне очень жаль, если я причинил кому-то вред. Сейчас я дома, восстанавливаюсь", - написал теннисист.

Стоит отметить, что в последние две недели Димитров играл на выставочных турнирах в Хорватии и Сербии, где контактировал с рядом других известных теннисистов, включая Новака Джоковича, Александра Зверева, Доминика Тима и других. Тима после турнира в Белграде тестировали уже дважды - оба раза результат был отрицательным.

Как сообщал УНИАН, было принято решение, что турнир "Большого шлема" US Open состоится, несмотря на протесты и коронавирус.

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