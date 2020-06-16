Без главных звезд и зрителей: в США состоится US Open, несмотря на протесты и коронавирус

Теннисный турнир будет проведен даже с учетом всех проблем, которые появились в США.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил о решении не переносить теннисный турнир US Open, несмотря на массовые протесты в США и пандемию коронавируса.

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Об этом чиновник написал в Twitter.

"US Open пройдет в Нью-Йорке при пустых трибунах с 31 августа по 13 сентября. Ассоциация тенниса США примет все необходимые меры, чтобы защитить игроков и персонал. Это тестирование на коронавирус, уборка, пространство в раздевалке, отдельное жилье и транспорт", - написал Куомо.

Стоит отметить, что многие теннисисты не намерены выступать на американском турнире серии "Большого шлема" из-за сложной ситуации в стране. Об отказе уже объявила вторая ракетка мира Симона Халеп. Аналогично поступить планируют Рафаэль Надаль и Новак Джокович, а Роджер Федерер не сможет сыграть из-за травмы.

Теннисный сезон в этом году до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что одна из лучших теннисисток мира повеселила сеть выходом на "корт" перед кибертурниром.

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