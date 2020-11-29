29 ноября в Бахрейне состоялся очередной этап Формулы-1 сезона 2020 года.
Гонка ознаменовалась крупными авариями. Уже на старте гонки пилот "Хаас" Ромен Грожан врезался в отбойник, из-за чего его болид разорвало на две части, а француз чудом успел выбраться из огня.
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Сразу после рестарта из гонки выбыл пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл - его болид перевернуло после столкновения с россиянином Даниилом Квятом.
В концовке гонки автомобиль Серхио Переса из "Рейсинг Пойнт", который шел третьим, загорелся.
Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, который на прошлом этапе оформил чемпионство.
Гран-при Бахрейна. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 1,254
3. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 8,005
4. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 11,337
5. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 11,787
6. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 11,942
7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 19,368
8. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 19,680
9. Эстебан Окон (Франция, "Рено") - 22,803
10. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 1 круг
Формула-1: результаты сезона
- Льюис Хэмилтон оформил чемпионство по итогам Гран-при Турции. За два этапа до финиша сезона у британца 332 очка. Вторым идет его напарник Валттери Боттас, у которого 199 очков. На третьем месте - Макс Ферстаппен (189 очков).
- В Кубке конструкторов "Мерседес" уже также одержал победу (531 очко). На второй позиции - "Ред Булл" (274), на третьей - "Макларен" (169).
- Следующий этап пройдет 6 декабря - Гран-при Сахира.
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