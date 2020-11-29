Льюис Хэмилтон выиграл гонку уже в статусе семикратного чемпиона мира.

29 ноября в Бахрейне состоялся очередной этап Формулы-1 сезона 2020 года.

Гонка ознаменовалась крупными авариями. Уже на старте гонки пилот "Хаас" Ромен Грожан врезался в отбойник, из-за чего его болид разорвало на две части, а француз чудом успел выбраться из огня.

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Сразу после рестарта из гонки выбыл пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл - его болид перевернуло после столкновения с россиянином Даниилом Квятом.

В концовке гонки автомобиль Серхио Переса из "Рейсинг Пойнт", который шел третьим, загорелся.

Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, который на прошлом этапе оформил чемпионство.

Гран-при Бахрейна. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 1,254

3. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 8,005

4. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 11,337

5. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 11,787

6. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 11,942

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 19,368

8. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 19,680

9. Эстебан Окон (Франция, "Рено") - 22,803

10. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 1 круг

Формула-1: результаты сезона

Льюис Хэмилтон оформил чемпионство по итогам Гран-при Турции. За два этапа до финиша сезона у британца 332 очка. Вторым идет его напарник Валттери Боттас, у которого 199 очков. На третьем месте - Макс Ферстаппен (189 очков).

В Кубке конструкторов "Мерседес" уже также одержал победу (531 очко). На второй позиции - "Ред Булл" (274), на третьей - "Макларен" (169).

Следующий этап пройдет 6 декабря - Гран-при Сахира.

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Автор: Антон Дударь