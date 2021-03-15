В Будапеште завершился Кубок мира по фехтованию на сабле.

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле не прошла отборочный цикл на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фехтования Украины.

14 марта в столице Венгрии Будапеште кончился Кубок мира по фехтованию на сабле. Наши девушки финишировали на 8-й строчке в командном зачете и как следствие не получили путевку на Олимпиаду. Такое случилось с нашей сборной впервые в истории.

Согласно регламенту, на Олимпиаде имеют право представлять свое государство 4 лучшие команды мирового рейтинга, а также по одной лучшей команде с каждого континента. Украина после завершения Кубка мира занимает 6-ю позицию. А сильнейшим европейским коллективом, который не входит в топ-4, стал состав сборной Венгрии.

В Токио Украину будет представлять лишь Ольга Харлан, которая квалифицировалась в индивидуальном разряде.

Напомним, что в командной сабле Украина стала чемпионом в Пекине во время Олимпийских игр 2008-го года, завоевав золотые медали. Комплект серебряных наград украинки получили на пьедестале во время Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.

Вместе с тем согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

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Автор: Будрин Артем