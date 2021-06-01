Фабио Бароне на высокой скорости промчался по серпантину.

Итальянский гонщик Фабио Бароне установил уже четвертый рекорд скорости по езде на особо опасных дорогах планеты.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Бароне совершил свой очередной подвиг за ​​рулем Ferrari F8 Tributo.

Римскому гонщику понадобилось всего 1 минута и 29,6 секунды, чтобы преодолеть извилистую трассу - трехкилометровый подъем Сан-Бьяджо на юге Италии.

Предыдущие рекорды Бароне установил на серпантинах в Румынии, Китае и Марокко.

Далее гонщик хочет добраться из Рима на мыс Нордкап в Норвегии. Он планирует преодолеть 4500 километров менее чем за 49 часов без превышения скорости.

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Автор: Антон Дударь