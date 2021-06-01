Итальянский гонщик Фабио Бароне установил уже четвертый рекорд скорости по езде на особо опасных дорогах планеты.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Бароне совершил свой очередной подвиг за рулем Ferrari F8 Tributo.
Римскому гонщику понадобилось всего 1 минута и 29,6 секунды, чтобы преодолеть извилистую трассу - трехкилометровый подъем Сан-Бьяджо на юге Италии.
Предыдущие рекорды Бароне установил на серпантинах в Румынии, Китае и Марокко.
Далее гонщик хочет добраться из Рима на мыс Нордкап в Норвегии. Он планирует преодолеть 4500 километров менее чем за 49 часов без превышения скорости.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинский пилот выполнил сверхопасный трюк в небе (видео)
- Швейцарский лыжник выполнил сногсшибательный трюк на большой скорости (видео)
- Канадский гонщик показал средний палец россиянину во время гонки Формулы-1 (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram