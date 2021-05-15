Женская сборная Украины сыграла в Тбилиси сверхважный матч в квартете B за итоговую вторую позицию, которая дает путевку в финальную часть чемпионата Европы.
Противостояли подопечным Владимира Орлова волейболистки из Португалии. Отметим, что в первом туре на площадке португалок украинки победили со счетом 3:1. Сегодня "желто-голубые" закрепили успех и разбили соперниц со счетом 3:0. Эта победа очень важна не только в турнирном плане, но и в психологическом, поскольку днем ранее наши спортсменки уступили Швеции в равной игре со счетом 2:3.
Итак, сборная Украины завоевала путевку на чемпионат Европы, который состоится в августе-сентябре 2021 года в четырех странах - Болгарии, Румынии, Сербии и Хорватии.
За всю историю женская сборная Украины восемь раз выступала на чемпионатах Европы. Лучшее достижение - бронза в 1993 году.
Португалия - Украина - 0:3 (14:25, 13:25, 13:25)
Украина: Ольга Скрипак (набрала 4 очка), Надежда Кодола (14), Диана Мелюшкина (9), Карина Денисова (8), Богдана Анисовая (13), Виктория Даньчак (5), Кристина Немцева (либеро)
16 мая наши красавицы проведут заключительный поединок в группе против хозяев площадки - сборной Грузии. Старт игры - в 14.30 по киевскому времени.
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