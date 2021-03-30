Первая ракетка Украины сказала, что еще подождет.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, планирует ли вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время.

Свитолину цитирует журналист Бен Ротенберг в Twitter.

"Я думала о том, чтобы вакцинироваться, но несколько моих друзей посоветовали еще немного подождать, посмотреть, как все пойдет, потому что в некоторых случаях возникали побочные эффекты. Не знаю, честно говоря. Я знаю, что была возможность привиться через пару недель, но я об этом подумаю", - сказала теннисистка.

Читайте такжеСвитолина обыграла непростую соперницу на пути в четвертьфинал турнира в Майами (видео)"Но, с другой стороны, это не особо поможет, потому что в любом случае ATP и WTA требуют проходить обязательный 24-часовой карантин. Да, прививка ослабит симптомы, но риск заразиться все равно есть. Так что на данный момент почти нет смысла делать прививку, которая проверялась так недолго. Так что я пока, наверное, подожду", - также добавила Свитолина.

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Автор: Антон Дударь