Дмитрий Чумак объяснил свою публикацию и обратился к россиянам.

Чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак прокомментировал свой пост в Instagram - после победы на турнире в России он опубликовал фото со сгоревшей Москвой и процитировал группу "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный - Москва сгорела целиком".

В комментарии Tribuna.com Чумак подчеркнул, что это был троллинг:

"Во-первых, эта цитата из песни российской группы "Ленинград". Во-вторых, это был всего лишь троллинг Кремля, не более того. Тут не было никаких призывов к действиям, к тому, чтобы спалить Москву. И не было настолько агрессивно-враждебных настроений по поводу Москвы".

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"Просто дело в том, что россияне не знают ни о какой войне. Они в шоке, почему украинцы так не любят Крым и такого "уважаемого", "великого", "хорошего", "доброго", "искреннего" и "политически-правильного" Путина. Потому что там нет никаких новостей о войне. Поэтому они не понимают. А это просто был троллинг Кремля для украинцев. Кто-то понимает в чем дело, кто-то - нет. Мне отношение россиян не особо интересно", - подчеркнул украинец.

Также на своей странице в Instagram Чумак обратился к россиянам. Он подчеркнул, что "украинцы имеют право сейчас так говорить".

"Ребята из России, вы не понимаете, почему украинцы вдруг так агрессивно к вам относятся. Вы не понимаете, что ваше правительство воюет с нашими гражданами. В Украине Москва - прообраз всего российского государства, которое напало на Украину. Вам говорят, что тут гражданская война - но это полный бред. Вы нас называете "майданутые", но украинцы гордятся Майданом, мы сумели объединиться и свергнуть власть, которая нас не устраивала, что у вас пока нереально. Украинцы нормально относятся к русским, но плохо относятся к государству".

"Сейчас тот период, когда украинцы имеют право так выражаться. А вы почитайте свои комментарии, и найдите связь между этими комментариями и словами о том, что вы называете нас "братским народом". В Украине мы защищаем нашу землю, а почему вы нас считаете своими врагами? Если мы тут сами воюем - объясните, откуда на протяжении семи лет в Луганской и Донецкой областях такой запас оружия", - добавил он.

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Автор: Антон Дударь