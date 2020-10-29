Вспышка коронавируса произошла в "Будивельнике".

Четыре представителя "Будивельника" сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом стало известно сайту basket.com.ua.

Коронавирус диагностирован у защитников Гейба Дево и Андрея Кожемякина, форварда Сергея Горбенко и главного тренера команды Вальдемараса Хомичюса.

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Эти игроки пропустят матч против "Николаева" 29 октября, а руководить командой в ближайших матчах будет ассистент Хомичюса Леонид Яйло.

В составе "Будивельника" на данный момент осталось девять игроков.

Напомним, "строители" вернулись в Суперлигу с этого сезона. В четырех стартовых турах команда одержала одну победу.

Коронавирус в спорте: последние новости

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Автор: Антон Дударь