"Мотор" занял пятое место в своей группе.

Запорожский "Мотор" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях играл против испанской "Барселоны" и потерпел поражение.

"Мотор" проиграл лидеру группы В (каталонцы завершили групповой этап без поражений) со счетом 32:38.

Самым результативным в составе запорожского клуба стал Вячеслав Бохан, на счету которого 11 голов.

Несмотря на поражение в последнем туре, "Мотор" сыграет в плей-офф турнира. Путевку в матчи навылет запорожцы обеспечили себе заранее.

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

В 14 играх запорожский клуб одержал семь побед при семи поражениях.

В группе В "Мотор" с 14 очками занял итоговое пятое место из восьми команд. В следующий этап из группы выходят шесть лучших команд.

Соперник запорожского клуба по 1/8 финала плей-офф определится позже.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь