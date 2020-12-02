Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов устроил драку на свадьбе в Дагестане.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Источник отмечает, что ссора произошла из-за алкоголя. На столах его не было, однако он был у Антигулова. К спортсмену несколько раз подходили с просьбами убрать алкоголь, однако он отказывался.
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В какой-то момент у Антигулов, который на видео в синем свитере, напал на одного из гостей, но получил сдачи.
В итоге конфликт был урегулирован без полиции.
Отметим, что Антигулов выступает в UFC в полутяжелом весе. В смешанных единоборствах он провел 28 боев, в которых 20 раз выиграл и 8 раз уступил. Свой предыдущий бой он провел в октябре 2020 года, уступив другому россиянину Максиму Гришину на турнире UFC в Абу-Даби.
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