Гаджимурад Антигулов подрался с другими гостями на свадьбе в Дагестане.

Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов устроил драку на свадьбе в Дагестане.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник отмечает, что ссора произошла из-за алкоголя. На столах его не было, однако он был у Антигулова. К спортсмену несколько раз подходили с просьбами убрать алкоголь, однако он отказывался.

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В какой-то момент у Антигулов, который на видео в синем свитере, напал на одного из гостей, но получил сдачи.

В итоге конфликт был урегулирован без полиции.

Отметим, что Антигулов выступает в UFC в полутяжелом весе. В смешанных единоборствах он провел 28 боев, в которых 20 раз выиграл и 8 раз уступил. Свой предыдущий бой он провел в октябре 2020 года, уступив другому россиянину Максиму Гришину на турнире UFC в Абу-Даби.

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Автор: Антон Дударь