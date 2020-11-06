Анна Бессонова / фото УНИАН, Вальдемар Горлушко
Чемпионка мира-2007, двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова родила первенца.
Об этом Бессонова сообщила на своей странице в Instagram.
У 36-летней экс-гимнастки 4 ноября родился мальчик.
Отцом ребенка является фитнес-тренер Дмитрий Момот, который сделал предложение Бессоновой в 2017 году.
фото instagram.com/annabessonova
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