У Анны Бессоновой родился мальчик.

Чемпионка мира-2007, двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова родила первенца.

Об этом Бессонова сообщила на своей странице в Instagram.

У 36-летней экс-гимнастки 4 ноября родился мальчик.

Отцом ребенка является фитнес-тренер Дмитрий Момот, который сделал предложение Бессоновой в 2017 году.

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Автор: Антон Дударь