В основной сетке "Ролан Гаррос-2021" в первый день турнира стартовали две украинские теннисистки.
Украинка Ангелина Калинина, которая дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Франции, выбила из борьбы экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии.
Калинина, которая является 139-й ракеткой мира и ранее прошла квалификацию "Ролан Гаррос", разобралась с 27-й ракеткой планеты в двух сетах - 6:2, 6:4.
Кербер стала соперницей с самым высоким рейтингом, которую Калининой удалось обыграть по ходу карьеры.
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Во втором раунде 24-летняя украинка встретится с победительницей матча Даниэль Коллинс - Ван Сиюй.
В то же время Катерина Козлова (№159 WTA) в первом раунде уступила представительнице Австралии Айле Томлянович (№76 WTA). Матч завершился поражением украинки в двух сетах - 2:6, 4:6.
Козлова не смогла в третий раз в карьере преодолеть стартовый раунд на "Ролан Гаррос".
Украина на "Ролан Гаррос-2021": что нужно знать
- В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляют только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко) не смогли пройти квалификацию.
- Леся Цуренко (№140 WTA) и Дарья Снигур (№208 WTA) не преодолели сито квалификации. Первая снялась с соревнований, а вторая потерпела поражение.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует на турнире матчем с француженкой Осеан Бабель. Марта Костюк в первом круге сыграет против титулованной испанки Гарбинье Мугурусы, а Катарина Завацкая встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.
"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.
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