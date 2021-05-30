Ангелина Калинина прошла дальше, в то же время Катерина Козлова покинула турнир.

В основной сетке "Ролан Гаррос-2021" в первый день турнира стартовали две украинские теннисистки.

Украинка Ангелина Калинина, которая дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Франции, выбила из борьбы экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии.

Калинина, которая является 139-й ракеткой мира и ранее прошла квалификацию "Ролан Гаррос", разобралась с 27-й ракеткой планеты в двух сетах - 6:2, 6:4.

Кербер стала соперницей с самым высоким рейтингом, которую Калининой удалось обыграть по ходу карьеры.

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Во втором раунде 24-летняя украинка встретится с победительницей матча Даниэль Коллинс - Ван Сиюй.

В то же время Катерина Козлова (№159 WTA) в первом раунде уступила представительнице Австралии Айле Томлянович (№76 WTA). Матч завершился поражением украинки в двух сетах - 2:6, 4:6.

Козлова не смогла в третий раз в карьере преодолеть стартовый раунд на "Ролан Гаррос".

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В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляют только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко) не смогли пройти квалификацию.

Леся Цуренко (№140 WTA) и Дарья Снигур (№208 WTA) не преодолели сито квалификации. Первая снялась с соревнований, а вторая потерпела поражение.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует на турнире матчем с француженкой Осеан Бабель. Марта Костюк в первом круге сыграет против титулованной испанки Гарбинье Мугурусы, а Катарина Завацкая встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.

"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.

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Автор: Антон Дударь