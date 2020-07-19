"Меня зацепило": украинский чемпион Олимпиады ответил на критику из-за фото с российским спортсменом

Александр Абраменко заявил, что дружит с российским фристайлистом с детства.

Чемпион Олимпийских игр-2018 во фристайле Александр Абраменко рассказал об истории, которая запомнилась ему после победных соревнований.

В интервью YouTube-каналу Intersport Україна Абраменко сказал, что его ему не понравилась критика из-за фото на пьедестале с россиянином Ильей Буровым.

"Самое, что меня зацепило, - это то, как начали обсуждать нашу фотографию с российским спортсменом Ильей Буровым, хотя мы - друзья, мы дружим с детства. Это не так, что приехали на соревнования, никого не знаем: "Ты - враг, ты - соперник, ты - еще кто-то".

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На самом деле, у нас в акробатике все очень дружные ребята, потому что все прекрасно понимают, что фристайл - опасный вид спорта, травматичный. Никто не может даже подумать о том, чтоб пожелать кому-то какого-то вреда", - сказал Абраменко.

Он подчеркнул, что "мы с ребятами, с которыми сейчас выступаем, знаем друг друга с детства".

"Человек, который видит эту фотографию, у него возникают свои мысли, потому что он не знает многого. Тут даже обсуждать нечего, кроме того, что мне не понравилось, но это уже такое", - резюмировал Абраменко.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Абраменко оригинально отметил международный праздник.

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