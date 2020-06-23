Много сальто и отжиманий: олимпийский чемпион ярко отметил международный праздник (видео)

Сборная Украины по фристайлу празднует Международный Олимпийский день.

Чемпион Олимпиады-2018 Александр Абраменко вместе с партнерами по сборной Украины по фристайлу оригинально отметил Международный Олимпийский день.

"Команда фристайлистов разделяет олимпийские ценности и присоединяется к Олимпийскому дню-2020. И вот наше упражнение", - сказал Абраменко.

Спортсмены показали серию упражнений, чередуя сальто с отжиманиями.

Видео опубликовала Федерация лыжного спорта Украины в Facebook.

Международный Олимпийский день отмечается ежегодно 23 июня - в этот день в 1894-м году было принято решение создать Международный олимпийский комитет и возродить Олимпийские игры.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Токио рассматривают упрощенный сценарий проведения Олимпиады-2020.

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