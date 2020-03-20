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В НБА зафиксированы семь новых случаев заражения коронавирусом

10:16, 20 марта 2020
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У Смарта нет симптомов / фото: nba.com

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Пресс-служба "Бостон Селтикс" заявила, что положительный тест на COVID-19 пять дней назад сдал лидер команды Маркус Смарт.

"У меня нет симптомов, чувствую себя отлично, но хочу сказать, что молодое поколение должно дистанцироваться. Это не шутки, нельзя быть эгоистичными", - написал Смарт в соцсетях.

Кроме того, в "Лос-Анджелес Лейкерс" сообщили, что у двух игроков команды обнаружен китайский вирус. При этом имена баскетболистов не называются.

Также два случая заражения зафиксированы в "Филадельфии Сиксерс" и один - в "Денвер Наггетс".

Ранее в НБА COVID-19 был подтвержден у семи игроков. Первым из них стал Руди Гобер из "Юты Джаз".

Как сообщал УНИАН, сезон в НБА был приостановлен после заражения Гобера, который шутил над коронавирусом.

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