МОК исключил вариант с проведением Олимпиады без зрителей

В Международном олимпийском комитете убеждены, что это противоречит философии олимпийского движения.

Международный олимпийский комитет не будет проводить Олимпийские игры-2020 при пустых трибунах.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что в МОК не будут рассматривать такой вариант, так как это несовместимо с философией олимпийского движения, которое благодаря спорту стремится объединить людей во всем мире.

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"Это противоречило бы всему, за что мы выступаем. Олимпийские игры - это больше, чем просто серия соревнований, они объединяют всех для спортивного праздника. Мероприятие с закрытыми дверьми и без зрителей – не вариант", - цитирует издание одного из представителей МОК.

17 марта состоится очередное заседение МОК, однако источник отмечает, что вопрос переноса Игр не будет стоять на повестке дня. В МОК не хотят торопиться с таким решением, так как до церемонии открытия Олимпиады остается еще больше четырех месяцев.

Олимпийские игры запланированы с 24 июля по 9 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда будет принято окончательное решение по Олимпиаде-2020.