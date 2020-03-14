Звезда UFC Макгрегор сообщил о смерти родственницы из-за коронавируса

Конор Макгрегор из-за вируса потерял родную тетю.

Звездный ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о том, что из-за коронавируса умерла сестра его матери.

"Несколько дней назад я привез свою семью в телестудию, чтобы сообщить миру о своем пожертвовании. Я сидел в кресле, когда мне позвонили и сказали, что скончалась моя любимая тетушка Энн. Я уже не мог выйти в эфир. Моя бедная дружелюбная тетушка... Сестра моей мамы. Покойся с миром, Энн Мур, я тебя люблю", - написал Макгрегор.

"Этот тупой е*аный вирус. Что за х*йня происходит?", - добавил ирландец.

Макгрегор также призвал всех соблюдать гигиену.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Греции из-за коронавируса решили остановить эстафету олимпийского огня.