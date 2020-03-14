Звезда UFC Макгрегор сообщил о смерти родственницы из-за коронавируса
09:53, 14 марта 2020Другое
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Конор Макгрегор из-за вируса потерял родную тетю.
Конор Макгрегор потерял родственницу / фото: ufc.com
Звездный ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о том, что из-за коронавируса умерла сестра его матери.
"Несколько дней назад я привез свою семью в телестудию, чтобы сообщить миру о своем пожертвовании. Я сидел в кресле, когда мне позвонили и сказали, что скончалась моя любимая тетушка Энн. Я уже не мог выйти в эфир. Моя бедная дружелюбная тетушка... Сестра моей мамы. Покойся с миром, Энн Мур, я тебя люблю", - написал Макгрегор.
"Этот тупой е*аный вирус. Что за х*йня происходит?", - добавил ирландец.
Макгрегор также призвал всех соблюдать гигиену.
фото: instagram.com/thenotoriousmma
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Греции из-за коронавируса решили остановить эстафету олимпийского огня.
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