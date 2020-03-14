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Звезда UFC Макгрегор сообщил о смерти родственницы из-за коронавируса

09:53, 14 марта 2020
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Конор Макгрегор потерял родственницу / фото: ufc.com

"Несколько дней назад я привез свою семью в телестудию, чтобы сообщить миру о своем пожертвовании. Я сидел в кресле, когда мне позвонили и сказали, что скончалась моя любимая тетушка Энн. Я уже не мог выйти в эфир. Моя бедная дружелюбная тетушка... Сестра моей мамы. Покойся с миром, Энн Мур, я тебя люблю", - написал Макгрегор.

"Этот тупой е*аный вирус. Что за х*йня происходит?", - добавил ирландец.

Макгрегор также призвал всех соблюдать гигиену.

фото: instagram.com/thenotoriousmma

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Греции из-за коронавируса решили остановить эстафету олимпийского огня.

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