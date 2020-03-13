В Греции решили остановить эстафету олимпийского огня

Эстафета отменена на территории Греции, а 19 марта олимпийский огонь передадут организаторам Игр-2020.

В Греции приняли решение отменить эстафету олимпийского огня на территории страны в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил официальный сайт Национального олимпийского комитета Греции.

Эстафета, которая взяла старт 12 марта, остановлена в связи с опасениями организаторов - на передачу огня стали сходиться тысячи зрителей.

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"Олимпийский комитет Греции очень сожалеет о необходимости объявить об отмене предстоящих греческих этапов эстафеты олимпийского огня. Это еще более прискорбно после огромного успеха эстафеты в первые два дня, когда на маршруте и на церемониях собиралось большое количество людей", - заявили в комитете.

19 марта олимпийский огонь передадут организаторам Олимпиады-2020. Церемония передачи огня пройдет на стадионе "Панатинаикос" в Афинах без зрителей.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда будет принято решение по возможному переносу или отмене Олимпиады.