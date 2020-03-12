"Наша цель - сыграть снова": НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
НХЛ объявила об остановке регулярного чемпионата-2019/20.
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Заявление появилось на официальном сайте хоккейной лиги.
"В связи с происходящими событиями и распространением коронавируса, мы провели консультации с медицинскими экспертами и телефонную конференцию с советом директоров. НХЛ объявляет об остановке сезона с сегодняшнего дня. Наша цель - сыграть снова, когда это будет уместно. Тогда мы сможем завершить сезон и вручить Кубок Стэнли чемпиону.
Спасибо болельщикам за терпение. Мы надеемся, что вы сохраните свое здоровье", - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.
Стоит отметить, что ранее НХЛ выступала с заявлением, что не планирует останавливать регулярный чемпионат.
УНИАН также сообщал о том, что НБА остановила сезон из-за коронавируса у баскетболиста, шутившего над болезнью.