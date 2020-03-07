Украинская теннисистка одержала непростую победу в четвертьфинале турнира в США

Леся Цуренко пробилась в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе.

Украинская тенниистка Леся Цуренко прошла в полуфинал на турнире WTA 125k Series в американском Индиан-Уэллсе.

В матче 1/4 финала Цуренко одолела сербскую теннисистку Ольгу Данилович, которая на данный момент является 179-й ракеткой мира.

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Матч продлился почти 2,5 часа. Цуренко проиграла в первом сете, но сумела отыграться. В решающей партии украинка вела со счетом 4:2, затем упустила преимущество (4:5), но все же смогла взять три гейма подряд и завершить матч в свою пользу. Итоговый счет 2:4, 7:5, 7:5.

Следующей соперницей Цуренко будет теннисистка из Румынии Ирина-Камелия Бегу.

Напомним, из-за травмы в прошлом году Цуренко выпала из топ-30 мирового рейтинга и на данный момент занимает 152-е место.

Как сообщал УНИАН, ранее Цуренко упустила шанс выиграть титул на турнире в Каире.