В Украине впервые отменили спортивное соревнование из-за коронавируса

Второй этап чемпионата Украины по ралли перенесен.

Ралли "Фортеця" - второй этап чемпионата Украины, который проводится в Хмельницкой области, перенесен из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщается на официальной странице ралли "Фортеця" в Facebook.

Данное решение было принято на заседании организационного комитета ралли под руководством мэра Камянца-Подольского Михаила Симашкевича.

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Отмечается, что в ходе заседания был "выслушан доклад председателя комитета по ухудшению эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения острых респираторных инфекций, вызванных коронавирусом Covid-19".

"Членами оргкомитета были приняты во внимание рекомендации Министерства здравоохранения Украины по предотвращению распространения инфекции, а также утвержденный мэром комплексный план мероприятий по предупреждению вышеупомянутой угрозы", - говорится в сообщении.

Также организаторы отметили, что особое внимание было уделено рискам, связанным с участием в ралли иностранных экипажей, специалистов и зрителей.

Ралли "Фортеця" был запланирован на 8-10 мая 2020 года. Новые даты соревнований будут объявлены позже.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрирован один случай инфицирования новым коронавирусом – у мужчины, который вернулся из Италии в Черновцы. 5 марта школы и детсады Черновицкой области закрыли на карантин.