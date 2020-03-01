Украинской теннисистке не удалось выиграть финал парного турнира в Мексике

Катерина Бондаренко вместе с канадской теннисисткой проиграла в финале.

Украинка Катерина Бондаренко потерпела поражение в финале турнира в Мексике в парном разряде в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен.

В финале Бондаренко и Фичмэн уступили американо-мексиканской паре теннисисток Дезире Кравчик и Джулиане Олмос.

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Во втором сете все решилось на тайбрэйке. Итоговый счет - 3:6, 6:7. Матч продлился 1 час 35 минут.

Для Бондаренко это был первый парный финал с 2016 года. После рождения второго ребенка украинка вернулась на корт только в сентябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мексике Бондаренко и Фичмэн обыграли австралийский дуэт.