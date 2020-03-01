Украинской теннисистке не удалось выиграть финал парного турнира в Мексике
11:44, 01 марта 2020Другое
61 0
Катерина Бондаренко вместе с канадской теннисисткой проиграла в финале.
Катерина Бондаренко играла в паре с Шэрон Фичмен / фото: twitter.com/AbiertoTelcel
Украинка Катерина Бондаренко потерпела поражение в финале турнира в Мексике в парном разряде в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен.
В финале Бондаренко и Фичмэн уступили американо-мексиканской паре теннисисток Дезире Кравчик и Джулиане Олмос.
Читайте такжеУкраинская теннисистка Ястремская не смогла пройти экс-первую ракетку мира на турнире в Дохе
Во втором сете все решилось на тайбрэйке. Итоговый счет - 3:6, 6:7. Матч продлился 1 час 35 минут.
Для Бондаренко это был первый парный финал с 2016 года. После рождения второго ребенка украинка вернулась на корт только в сентябре прошлого года.
Как сообщал УНИАН, ранее в Мексике Бондаренко и Фичмэн обыграли австралийский дуэт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter