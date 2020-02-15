Украинский баскетболист сыграл в Матче восходящих звезд НБА (видео)

Святослав Михайлюк был единственным представителем "Дейтройта" в поединке.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступает за "Детройт Пистонз", принял участие в Матче восходящих звезд НБА.

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Михайлюк вышел на паркет в состав команды звезд остального мира, которая встречалась со сборной восходящих звезд США и потерпела поражение со счетом 131:151 (39:30, 42:41, 24:44, 26:36).

Украинец получил 16 минут игрового времени, за которые набрал 6 очков и совершил 4 подбора.

Михайлюк стал лишь вторым украинцем, который принял участие в звездном уикенде НБА. Первым в 1997 году был Виталий Потапенко, который играл в матче лучших новичков лиги.

Twitter-аккаунт "Детройта" опубликовал видео с точными бросками атакующего защитника. Оба раза Михайлюк забросил трехочковые.

You knew Svi was hitting a three. pic.twitter.com/hrHl3C05jn — Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 15, 2020

Lining it up and knocking it down. pic.twitter.com/PMrX3PTxG4 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 15, 2020

Официальный YouTube-канал НБА представил обзор поединка.

22-летний Михайлюк проводит свой второй сезон в НБА. В текущем регулярном чемпионате в составе "Детройта" украинец набирает в среднем 8,9 очка за игру.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что НБА изменила формат Матча звезд в память о погибшем Коби Брайанте.