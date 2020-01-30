Хоккеист НХЛ забросил курьезную шайбу в свои ворота (видео)
15:41, 30 января 2020Другое
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Игрок "Нэшвилла" умудрился оформить автогол броском из-за ворот.
Ник Бонино / REUTERS
Нападающий "Нэшвилл Предаторз" Ник Бонино отличился курьезным автоголом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вашингтон Кэпиталз".
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В одном из эпизодов во втором периоде встречи Бонино владел шайбой, находясь за собственными воротами. Пытаясь вывести шайбу, американский хоккеист попал в ногу своего голкипера. После неожиданного рикошета шайба залетела в ворота.
"Нэшвилл" в этом матче сумел выиграть со счетом 6:5.
Видео курьеза было опубликовано на официальном канале НХЛ в YouTube.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный чешский хоккеист повторил невероятное достижение.
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