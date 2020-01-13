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Сыграл в пяти десятилетиях: легендарный чешский хоккеист повторил невероятное достижение

11:59, 13 января 2020
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Яромир Ягр играет за чешский Кладно / фото: hockej.cz

Об этом сообщает TSN в Instagram.

47-летний Ягр, приняв участие в матче чемпионата Чехии против "Спарты" (8:4), стал вторым в истории хоккеистом, которому удалось сыграть в пяти десятилетиях.

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Свой первый матч на профессиональном уровне Ягр провел еще в 16 лет в 1988 году.

Легендарный канадец Хоу выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й годы.

Стоит отметить, что Ягр не просто вышел на лед, а забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

УНИАН ранее также сообщал о том, что самый возрастной профессиональный футболист мира продлил контракт со своим клубом.

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