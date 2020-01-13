Сыграл в пяти десятилетиях: легендарный чешский хоккеист повторил невероятное достижение
11:59, 13 января 2020Другое
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Яромир Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году.
Яромир Ягр играет за чешский Кладно / фото: hockej.cz
Чешский хоккеист Яромир Ягр, который у себя на родине выступает за "Кладно", повторил невероятное достижение канадца Горди Хоу.
Об этом сообщает TSN в Instagram.
47-летний Ягр, приняв участие в матче чемпионата Чехии против "Спарты" (8:4), стал вторым в истории хоккеистом, которому удалось сыграть в пяти десятилетиях.
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Свой первый матч на профессиональном уровне Ягр провел еще в 16 лет в 1988 году.
Легендарный канадец Хоу выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й годы.
Стоит отметить, что Ягр не просто вышел на лед, а забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.
УНИАН ранее также сообщал о том, что самый возрастной профессиональный футболист мира продлил контракт со своим клубом.
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