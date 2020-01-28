На вертолете легенды НБА Брайанта при крушении не было черных ящиков

Без бортовых самописцев будет сложно полностью воссоздать картину аварии.

При осмотре места крушения вертолета знаменитого баскетболиста НБА Коби Брайанта не были обнаружены черные ящики.

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Об этом сообщает TMZ Sports.

Следователи надеялись заполучить бортовые самописцы, чтобы узнать подробности авиакатастрофы. Как оказалось, комплектация частного вертолета не предполагает установки черных ящиков.

На воздушном судне баскетболиста для прокладки маршрута и других функций использовался планшет. Основной версией аварии остается неудачная попытка пилота преодолеть низкую облачность.

Напомним, катастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта. Вместе со знаменитым баскетболистом погибла его дочь Джианна, а также еще семь человек, включая пилота. Они летели в Лос-Анджелес.

Коби Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

УНИАН ранее сообщал о том, что звездный баскетболист НБА Леброн Джеймс написал письмо погибшему Коби Брайанту.