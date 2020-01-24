В Токио эффектным фейерверком отпраздновали полгода до Олимпиады-2020 (фото, видео)
21:39, 24 января 2020Другое
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Открытие Олимпийских игр запланировано на 24 июля.
Фейерверк в Токио / REUTERS
В столице Японии Токио отпраздновали полгода до старта Олимпийских игр-2020.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Токио-2020.
В Токио прошла специальная церемония с эффектным фейерверком над Токийским заливом. Кроме того, на судне возле Радужного моста в Токио были установлены олимпийские кольца.
Фейерверк в Токио / REUTERS
Фейерверк в Токио / REUTERS
Start your 6 month countdown to #Tokyo2020 with a bang!! 🗼🌉🎇@Olympicspic.twitter.com/XzaIrcoTMS— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) January 24, 2020
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что кровати для участников Олимпиады-2020 изготовят из картона.
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