В Токио эффектным фейерверком отпраздновали полгода до Олимпиады-2020 (фото, видео)

Открытие Олимпийских игр запланировано на 24 июля.

В столице Японии Токио отпраздновали полгода до старта Олимпийских игр-2020.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Токио-2020.

В Токио прошла специальная церемония с эффектным фейерверком над Токийским заливом. Кроме того, на судне возле Радужного моста в Токио были установлены олимпийские кольца.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что кровати для участников Олимпиады-2020 изготовят из картона.