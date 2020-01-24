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В Токио эффектным фейерверком отпраздновали полгода до Олимпиады-2020 (фото, видео)

21:39, 24 января 2020
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Фейерверк в Токио / REUTERS

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Токио-2020.

В Токио прошла специальная церемония с эффектным фейерверком над Токийским заливом. Кроме того, на судне возле Радужного моста в Токио были установлены олимпийские кольца.

Фейерверк в Токио / REUTERS
Фейерверк в Токио / REUTERS

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что кровати для участников Олимпиады-2020 изготовят из картона.

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