"Не настроен": известный шахматист отказался выступать за сборную Украины

Павел Эльянов принял такое решение после скандала с главным тренером.

Украинский шахматист Павел Эльянов объявил о своем решении завершить выступления за сборную Украины.

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Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Chess-News.

"Мы требовали смены тренера. Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации абсолютно ясна и она совершенно неконструктивна. Никто никаких компромиссов не предложил, Федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками.

На данный момент я прекращаю все взаимоотношения с Федерацией шахмат Украины. И играть за сборную не буду, не настроен под флагом Украины выступать", - заявил Эльянов.

Ранее украинские шахматисты требовали пересмотреть назначение на должность главного тренера Александра Сулипы в пользу Владимира Баклана, но Федерация не поддержала спортсменов.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский шахматист выиграл престижный турнир в Хорватии.