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Украинский баскетболист Лень помог своей команде победно стартовать в НБА (видео)

11:28, 25 октября 2019
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Алексей Лень набрал 4 очка / nba.com

Украинец помог "Атланте" с победы стартовать в регулярном чемпионате - "Хоукс" обыграли "Детройт" со счетом 117:100.

Лень провел на паркете 24 минуты, за которые успел набрать 4 очка, сделать 6 подборов, 2 перехвата, 1 блок-шот и 1 ассист.

Украинец Святослав Михайлюк в составе "Детройта" участия в матче не принимал.

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Киев-Баскет" обыграл "Днепр" в Кубке Европы ФИБА.

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Теги: #НБА#Алексей Лень#Атланта Хоукс