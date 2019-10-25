Украинский баскетболист Лень помог своей команде победно стартовать в НБА (видео)
11:28, 25 октября 2019Другое
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"Атланта" в первом матче регулярного чемпионата обыграла "Детройт".
Алексей Лень набрал 4 очка / nba.com
Украинский центровой Алексей Лень провел первый матч в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
Украинец помог "Атланте" с победы стартовать в регулярном чемпионате - "Хоукс" обыграли "Детройт" со счетом 117:100.
Лень провел на паркете 24 минуты, за которые успел набрать 4 очка, сделать 6 подборов, 2 перехвата, 1 блок-шот и 1 ассист.
Украинец Святослав Михайлюк в составе "Детройта" участия в матче не принимал.
Видеообзор матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Киев-Баскет" обыграл "Днепр" в Кубке Европы ФИБА.
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