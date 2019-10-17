Гол года: американский хоккеист забросил эффектную шайбу в НХЛ (видео)
16:28, 17 октября 2019Другое
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Гол Сонни Милано будет претендовать на лучшую шайбу сезона.
Сонни Милано забросил эффектную шайбу / фото: nhl.com
Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано отличился невероятно эффектным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Даллас Старз".
Милано, получив передачу, сперва пробросил шайбу между ног сопернику, а затем завел клюшку за левую ногу и отправил шайбу в сетку броском из-под конька.
"Не нужно ждать до апреля. Вот вам "Гол года", "Реакция тренеров великолепна", "Это невероятно", "Один из лучших голов всех времен", - комментируют болельщики.
Шайба Милано помогла "Коламбусу" одержать победу со счетом 3:2.
Видео было опубликовано на официальном канале НХЛ в YouTube.
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