IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов

Организация делает это в 12-й раз.

Всемирная ассоциация легкой атлетики (IAAF) в 12-й раз продлила срок дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Данное решение появилось на официальном сайте IAAF.

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Таким образом, российские легкоатлеты на ближайших международных соревнованиях продолжат выступать под нейтральным флагом.

По словам руководителя рабочей группы IAAF по данному вопросу Руне Андерсена, главной причиной продления дисквалификации является тот факт, что российские спортсмены продолжают работать с тренерами, которые ранее были признаны виновными в махинациях с допингом.

Российские спортсмены, которые не были дисквалифицированы, смогут выступить с нейтральной символикой на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Членство ВФЛА было приостановлено еще в 2015 году.

УНИАН ранее сообщал, что сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира-2020 в Катаре из-за нового допингового скандала.