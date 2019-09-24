Сборная России по футболу может пропустить ЧМ-2022 из-за нового допингового скандала

Все будет зависеть от решения WADA.

Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердит факт очередного нарушения допинговых правил Московской антидопинговой лабораторией.

Читайте такжеВ WADA подтвердили, что Россия удалила положительные допинг-пробы спортсменов

Об этом сообщило издание Newsweek.

"Если WADA введет санкции, то Россия столкнется с запретом участия не только на Олимпиаде-2020 в Токио, но и на других турнирах, включая чемпионат мира по футболу в 2022 году", - пишет издание.

Возможные манипуляции с данными в Московской антидопинговой лаборатории будут рассмотрены через месяц, а через три недели в WADA ждут официального ответа от России.

WADA удалось узнать про удаленные положительные допинг-пробы россиян благодаря базе данных, которую организации предоставил информатор Григорий Родченков. Россия в начале 2019 года передала свою версию этой базы по условиям восстановления статуса РУСАДА, после чего были обнаружены несоответствия.

Как сообщал УНИАН, ранее в России похвастались разрешением участвовать в Олимпиаде-2020.